Novoletni spust s kajakom po Soči tokrat čezmejen

Novoletni spust kajakaškega kluba Šilec je bil tokrat čezmejen, kot nalašč za letošnje leto 2025, med katerim bosta Nova Gorica in Gorica skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture (kot znano bo otvoritvena slovesnost v soboto, 8. februarja).

Kajakaši so se zbrali pri čolnarni pri Žogici v Solkanu. Najprej so nazdravili novemu letu, zatem so zaveslali proti kajakaškemu poligonu pod solkanskim kajakaškim centrom. Takoj po prehodu brzic so prečkali državno mejo in zaveslali po dokaj mirnem odseku reke Soče. Pod Štmavrom so prečkali še ene brzice, na kar so dosegli Pevmo, kjer so jih pričakali prijatelji in sorodniki.

Kajakaški klub je novoletni spust priredil v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji.