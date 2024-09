Občina Doberdob želi štiri krožišča

Državna cesta št. 55, ki povezuje Gorico s Štivanom preko Dola in Jamelj, je zaradi prekomerne hitrosti številnih voznikov, ki vozijo po njej, in križišč z omejeno vidljivostjo žal pogosto prizorišče nesreč. Da bi povečali varnost omenjene prometnice, se na doberdobski občini zavzemajo za gradnjo štirih novih krožišč, in sicer na Čukišču, pri Devetakih, v Jamljah in pri Sabličih, tako da so v prejšnjih dneh svojo zamisel predlagali podjetju Anas, ki je odgovorno za upravljanje državne ceste št. 55.

Eno v Gorici, tri v Sovodnjah

Prejšnji četrtek so se doberdobski župan Peter Ferfoglia ter občinska odbornika Igor Juren in Lamberto Soranzio srečali s funkcionarjem podjetja Anas, inženirjem Maurom De Marchijem, in mu predstavili svoje zamisli glede državne ceste št. 55 in gradnje krožišč na njej.

»Sprostila so se določena sredstva iz projekta GO! 2025, zaradi tega menimo, da je pravi trenutek za ureditev državne ceste št. 55, ki je res kritična,« pravi doberdobski župan in pojasnjuje, da družba Anas že načrtuje izgradnjo štirih krožišč na državni cesti št. 55; eno bodo uresničili pred goriškim letališčem, medtem ko bodo ostala tri gradili na ozemlju sovodenjske občine, in sicer pri nekdanjem mejnem prehodu v Mirnu, sredi Rupe in v Gabrjah.

Doberdobski župan razlaga, da podjetje Anas namerava izvesti še vrsto vzdrževalnih in prenovitvenih del tudi na ostalih odsekih državne ceste št. 55. »V načrtu nimajo specifično krožišč, temveč bodo popravljali cesto in preverjali, kje so potrebe,« razlaga Ferfoglia.

Predstavniki Občine Doberdob so družbi Anas predlagali štiri lokacije na državni cesti št. 55, kjer bi bilo po njihovem mnenju primerno urediti krožišča. Krožišče bi potrebovali v Jamljah med državno cesto št. 55 in deželno cesto št. 519, ki vodi proti nekdanjemu mejnemu prehodu pri Klaričih oz. Brestovici. Ferfoglia pojasnjuje, da bo podjetje Anas preverilo, ali je v Jamljah dovolj prostora za izgradnjo krožišča in sploh koliko zemljišč v zasebni lasti bi bilo treba razlastiti za uresničitev zamisli. »Izgradnja krožišča v Jamljah je odvisna od prostora in dejstva, da se ne odvzame - oz. čim manj - zasebne lastnine,« pravi župan, ki je skupaj z odbornikoma predlagal še izgradnjo krožišča na Čukišču med državno cesto št. 55 in deželno cesto št. 518, ki vodi proti nekdanjemu mejnemu prehodu pri Lokvici. Krožno križišče so svetovali tudi namesto križišča pri Devetakih med državno cesto št. 55 in nekdanjo pokrajinsko cesto št. 15, ki jo zdaj upravlja enota za decentralizacijo EDR. Ne nazadnje pa bi bilo krožišče potrebno pri Sabličih, na križišču med državno cesto št. 55 in povezovalno cesto, ki pelje proti cestninski postaji pri Moščenicah oz. Tržiču.

Končno besedo glede izgradnje omenjenih štirih krožišč na ozemlju doberdobske občine ima kakorkoli družba Anas. »Najprej so se želeli posvetovati z nami. Komaj bodo začeli graditi novo krožišče pred goriškim letališčem, se bodo lotili tudi nadaljnjega projektiranja,« razlaga župan, po mnenju katerega je glede gradnje krožišč na ozemlju doberdobske občine še prezgodaj govoriti o datumih, saj se mora celoten postopek, ki v prvi fazi predvideva načrtovanje, šele začeti, tako da ni še ničesar dokončno odločenega.

Krožišča tudi v Doberdobu

Po srečanju glede državne ceste št. 55 je bil na sporedu še sestanek s predstavniki deželne enote za decentralizacijo EDR, ki upravlja nekdanjo pokrajinsko cesto št. 15, ki pelje od Devetakov skozi Poljane in Doberdob do Ronk. Tudi na tej prometnici so predvidena nekatera prenovitvena dela. Enoti za decentralizacijo so župan in odbornika prav tako orisali svoje predloge. Še posebej so poudarili, da se bo treba uskladiti z družbo Anas pri Devetakih, kjer se srečata državna cesta št. 55 in nekdanja pokrajinska cesta št. 15. »Tu predstavlja problem viadukt, ki je zgodovinsko pomemben,« ugotavlja župan in pristavlja, da je bilo predlaganih več možnih rešitev za precej ozek zaključni del nekdanje pokrajinske ceste št. 15, med katerimi je tudi gradnja privzdignjene kolesarske poti. »Deželna enota za decentralizacijo EDR bo izbrala najboljšo rešitev,« pravi Ferfoglia in poudarja, da so predlagali gradnjo nekaj krožišč tudi na nekdanji pokrajinski cesti št. 15. Eno izmed njih na Poljanah. »To sicer ni tako nujno,« pravi župan in dodaja, da so predlagali še druge tri lokacije za nova krožišča v središču Doberdoba. Eno bi lahko zgradili nasproti knjižnice, kjer se stikata Ulica Osimo, ki pelje v Zagraj, in nekdanja pokrajinska cesta št. 15. To krožišče bi povečalo varnost na cesti pred šolo, saj bi upočasnilo promet. Druga točka, ki so jo predlagali za izgradnjo krožišča namesto križišča, je ob gostilni Pri Andreju. Deželni enoti za decentralizacijo EDR so nazadnje predstavili še kritično točko na stičišču nekdanje pokrajinske ceste št. 15, Vrtne ulice in Ulice Boneti, kjer pa je krožišče težko uresničljivo in se bodo po vsej verjetnosti namesto tega odločili za dvignjene prehode za pešce.

V kratkem se bo doberdobski prvi občan srečal še s predstavniki podjetja Strade FVG. Slednje je pristojno za cesti, ki vodita do nekdanjih mejnih prehodov pri Klaričih in pri Lokvici.