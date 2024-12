Obujali spomine na pohod, ki je podiral meje

Kar nekaj ljudi se je včeraj dopoldne zbralo v Kulturnem centru Lojze Bratuž, kjer je potekala projekcija dokumentarca, ki opisuje deseterico Pohodov prijateljstva, dogodkov, ki so med leti 1975 in 1985 povezovali Gorico in Novo Gorico. Filmski zapis je pripravil Goričan Renzo Crobe, ki je pohodom pobliže sledil in jih snemal. Kot je povedal, Pohodov prijateljstva ne gre pozabiti, saj je šlo za športno-rekreacijsko prireditev, ki je odločilno pripomogla k premoščanju meje zlasti v glavah ljudi.

Dragoceno gradivo

Predvajanja dokumentarca so se udeležili tudi vsi trije obmejni župani, Rodolfo Ziberna iz Gorice, Samo Turel iz Nove Gorice ter Milan Turk iz Šempetra-Vrtojbe. Prikazani film sloni na fotografijah, ki jih je pred 40 leti posnel sam avtor in je nato zapis opremil še z ustrezno spremno besedo ter glasbenimi vložki. Zabeleženi so tudi intervjuji s takratnimi organizatorji, župani ter posameznimi udeleženci. Povedati gre, da je krajši filmski zapis Pohoda prijateljstva bil pred nekaj leti že predvajan v goriškem Kulturnem domu, sedanja verzija pa je izpopolnjena z novimi posnetki in obogatenimi zvočnimi zapisi.

Program filmske matineje je v imenu Kulturnega centra Bratuž povezovala Kea Vogrič, pobudo pa sta pozdravili predsednica centra Franka Žgavec in Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka GO! 2025 ter režiserka otvoritvene slovesnosti Evropske prestolnice kulture. Ocenili sta, da je dokumentarec dragoceno dokumentacijsko gradivo, katerega predvajanje se med drugim odlično uvršča med preddogodke EPK 2025. Predsednica Žgavec se je tudi zahvalila avtorju filma, da je za predstavitev izbral ravno Kulturni center Lojze Bratuž.

Film traja kakih 45 minut, na njem pa lahko vidimo takratne pobudnike pohoda, politične pokrovitelje ter nasmejane obraze tisočih udeležencev, ki so prehajali mejo na Škabrijelovi oz. Erjavčevi ulici. Pobudnika sta bila takratna župana Pasquale De Simone in Jože Šušmelj, organizacijo pa sta sprejela mladinsko posoško društvo salezijancev TGS za Gorico in Občinska zveza za telesno kulturo za Novo Gorico. Kasneje se na filmu pojavita še župana Antonio Scarano in Danilo Bašin, med organizatorji pa Renzo Obid, Peter Žigon, Karlo Vončina, idr.

Prvi čezmejni pohodi so bili namenjeni izključno mladini pod 17. letom starosti, kasneje pa so se prireditve udeleževali tudi drugi ljudje. Zadostoval je le vpisni kartonček. Prisotnosti so dosegale visoke številke - leta 1985 so presegli 9000 udeležencev. K temu gre dodati še dejavnosti, ki so spremljale pohode: sodelovale so folklorne skupine, mažoretke, pa godbe na pihala. Skratka, šlo je za velik praznik preseganja mejnih ovir, kot je opisano tudi v dvojezični knjigi o vlogi športa in rekreacije na tem področju, ki jo je leta 2005 izdal ZSŠDI. Na koncu je o pripravi filma spregovoril še Renzo Crobe, ki je trem županom izročil poseben dar - ključke z dokumentarcem v želji, da bi tudi ti posnetki pomagali pri odpiranju vrat, ki vodijo k sožitju in prijateljstvu.