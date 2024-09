Odprli cesto od Moščenic do Tržiča

Včeraj pod večer so ponovno odprli cesto, ki iz Moščenic pelje do Tržiča. Zaprta je bila zaradi obsežnega požara, ki je prizadel okrog 30 hektarov gozdnatega območja na območju Tržiča, zdaj pogašenega. V smeri proti Tržiču je še potreben obvoz, v smeri Moščenic pa promet poteka brez ovir.

Medtem so prostovoljci civilne zaščite in gasilci tudi danes vso noč bdeli nad pogoriščem in nadaljujejo z bonificiranjem območja. Mestoma so še pogasili nekaj novih manjših požarišč.

Civilna zaščita opozarja, da je za kolesarje prepovedan dostop na pogorišče. Kršitelje bodo organi pregona kaznovali.