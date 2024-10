Paralelni domišljijski svetovi za male in velike bralce

Letošnji nacionalni mesec skupnega branja, ki ga organizirajo Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj in Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Zveza splošnih knjižnic Slovenije skupaj s partnerji in podporniki, je pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO potekal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 7. oktobra (začetek Tedna otroka).

Projektu so se pridružili tudi učenci Dijaškega doma Simona Gregorčiča iz Gorice, ki so posebno pozornost namenili knjižnim uspešnicam pisateljice in slikarke Jane Korečič iz Vrtojbe.

Jana Korečič je profesorica italijanskega jezika in sociologije. Po nekaj letih poučevanja je svojo energijo usmerila v slikanje, ustvarjanje filmov v tehniki »stop motion«, ilustriranje in pisanje. Napisala je pet knjig za otroke: Hiša strahov, Ledeni božič, Gospodična Špinačka, Doktor Začetek in Dragonuša.

