Poškodovanega delavca odložili na bencinskem servisu

V Gradežu je včeraj 53-letni delavec, državljan Egipta s stalnim bivališčem v Milanu, na gradbišču padel z višine treh metrov in se huje poškodoval. Okoliščine dogodka še niso pojasnjene in jih karabinjerji še preiskujejo, pri čemer ni znano, ali je morebiti padel z gradbenega odra ali z lestve. Kolegi so ga po padcu naložili v avtomobil in ga prepeljali do bencinskega servisa, kjer so ga odložili. V bolečinah je sam uspel doseči upravitelja in ga zaprositi za pomoč. Prispeli so reševalci službe 118, ki so ga z reševalnim vozilom prepeljali na otok Schiusa, kamor je priletel reševalni helikopter. Z njim so ga odpeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel številne poškodbe po vsem telesu.