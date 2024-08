Razmišljajo o tem, kako bi prišli do vode za namakanje

Občina Števerjan si želi najti rešitve za zbiranje vode in namakanje v primeru suše. »Dežela je zelo pozorna na to tematiko in denar je na razpolago,« pravi števerjanski župan Marjan Drufovka in poudarja, da sta Občina in konzorcij za melioracijo Julijske krajine že na vezi. Po mnenju župana je skrajni čas, da se izkoristi priložnost. O tem vprašanju se namreč razpravlja že štirideset let, pravi števerjanski prvi občan, vendar se ni nikoli ničesar konkretnega storilo.

Na problem suše se spomnimo samo v sušnih obdobjih, še ugotavlja župan. »Trenutno se v Italiji zadrži le 11 odstotkov deževnice, kar je premalo. Za reševanje suše je bila zato predlagana izgradnja vodnih zbiralnikov v gorah, na rečnih območjih ali na mokriščih. Prišel je čas, da obnovimo tudi ribnike, v katerih se je nekoč zbirala voda na kmetijah ali med njimi. Ponovno moramo začeti uporabljati to, kar so za oskrbo z vodo imeli naši stari starši: rezervoarji nam omogočajo zadrževanje poplav in shranjevanje vode. Na nekaterih posebej dragocenih območjih pa se lahko uporabljajo tudi v turistične namene. Drug način je gradnja novih jezov v gorah ali uporaba starih marmornih kamnolomov kot akumulacijske bazene,« so zapisali na občinski spletni strani.

Priti do vode, meni Marjan Drufovka, bi bil velik rezultat ne le za kmetije, ampak za cel teritorij. Za to pa potrebujejo konsenz večine števerjanskih kmetij. Šele ko bo konzorcij prejel dopis s strani več kot polovice kmetij, se bo lotil načrtovanja in iskanja ustreznih rešitev.