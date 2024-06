Slovenska vojska izvaja mednarodno vojaško vajo tudi v Posočju in Idriji

Slovenska vojska do petka izvaja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja v okviru mednarodne vojaške vaje Gromsko krilo 2024, so sporočili z ministrstva za obrambo. Udeleženci bodo uporabljali minimalno manevrskega streliva, vozili bodo po javnih cestah in gozdnih poteh. Aktivnosti bodo za okolico, kolikor bo mogoče, nemoteče, so sporočili.

Mednarodna vojaška vaja poteka na širšem območju občin Nova Gorica, Kanal ob Soči, Tolmin, Idrija, Sevnica, Radeče, Laško in Kočevje. Letala in helikopterji Slovenske vojske pa bodo med 8. in 20. uro v okviru vaje delovali z letališč Cerklje ob Krki in Brnik.

Namen vaje, ki jo organizira in vodi poveljstvo 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, je skupno urjenje kvalificiranih kontrolorjev združenih ognjev, poveljstev in štabih organov, letalskih posadk in načrtovalcev združenih ognjev ter pripadnikov specialnih enot.

Kontrolor združenih ognjev svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in drugih vrst ognjene podpore, torej ladijske, minometne ali artilerijske, so sporočili. Poleg tega nadzoruje njeno izvedbo. Kontrolorji združenih ognjev so imeli pomembno vlogo tudi pri gašenju obsežnih požarov in poplavah v preteklih letih, ko so skrbeli za varno izvedbo letalskih operacij, so še pojasnili.