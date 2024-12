»Sprejemanje veteranov oddelka X mas je nedopustno«

»Sprejemanje veteranov oddelka Xmas na goriški občini je po našem mnenju nedopustno, in to še toliko bolj, če bo do tega prišlo, kot zgleda, 19. januarja, le nekaj dni pred uradnim odprtjem Evropske prestolnice kulture 2025.« Tako poudarja predsednica goriške sekcije ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio. Stališče borčevske organizacije, ki ga podpirata še sekciji iz Podgore in Štandreža, je predstavila včeraj v družbi še nekaterih somišljenikov.

»Po našem mnenju je bila zelo velika napaka tudi odločitev goriške občine, da ne prekliče častnega meščanstva Benitu Mussolinu, kar je sprožilo zelo ostre reakcije tudi v Ljubljani in Evropi. Odločitev je prizadela zlasti Slovence in antifašiste. Sprejem Decime mas na goriški občini prihodnjega januarja bi ravno tako sprožil nov val negativnih odzivov,« poudarja Anna Di Gianantonio in opozarja na lažno »mitologijo«, ki spremlja Decimo mas.

»Veterani nimajo prav nič skupnega z mornariškim oddelkom, ki je deloval med prvo svetovno vojno. Gre za čisto nekaj drugega. Med drugo svetovno vojno so se pripadniki Decime mas povezali z nacisti v boju proti partizanom. V Italiji se je skupno nabralo 5862 nacifašističnih pobojev, v mnoge so bili vključeni ravno masovci,«pojasnjuje Anna Di Gianantonio in opozarja, da so masovci mučili in pobijali ljudi tudi na sedežu, ki so ga imeli v Šempetru pri Gorici, in še zlasti v vojašnici Piave v Palmanovi, kjer je bil posebno krut njihov polkovnik Remigio Rebez.

»Po vojni je bil Rebez obsojen na zaporno kazen, vendar so ga že leta 1954 izpustili iz zapora zaradi raznih amnestij,« pravi Anna Di Gianantonio in opozarja, da so med bitko na Trnovem, ki je potekala med 19. in 21. januarjem 1945, pripadnikom oddelka Mas pomagali nemški vojaki.

»Nacisti so takrat ocenili, da je oddelek Decime mas iz vojaškega vidika zelo slab, poleg tega so jih zatem zapodili iz Gorice, ker niso hoteli sporov etnične narave, ki so jih podpihovali ravno masovci,« razlaga predsednica goriške sekcije ANPI-VZPI in opozarja, da v borčevski organizaciji nimajo ničesar proti položitvi cvetja v veži občine.

Niso proti šopku cvetja

»Če veterani prinesejo na občino šopek cvetja, nimamo ničesar proti, čeprav sami nimajo nič skupnega z deportiranci. Nekaj povsem drugačnega so njihovi sprejemi, na katerih so župan oz. njegov namestnik prisotni s trikolornim trakom. Gre za simbol, ki predstavlja celo mesto in nedvomno celo mesto se ne strinja s tovrstnimi simboli. Poleg tega morajo prepovedati vstop v vežo mestne hiše praporščakom s prapori, na katerih so lobanje, kosti in drugi fašistični simboli. In ravno tako ni dopustno, da gibanje CasaPound manifestira na Trgu Evrope / Transalpina z baklami in transparenti, kot se je zgodilo lani,« je prepričana Anna Di Gianantonio, ki zato poziva župana, naj prihodnje leto tudi zaradi skorajšnjega odprtja EPK2025 na občini naj ne bo uradnega sprejema Decime mas. »Če se bodo kljub našemu pozivu odločili za sprejem, bomo kot v prejšnjih letih poskrbeli za protest oz. sprevod po mestu,« zaključuje Anna Di Gianantonio.