Stanovalce novogoriškega doma upokojencev peljali s starodobniki

Stanovalce novogoriškega doma upokojencev so tudi letos obiskali člani sekcije starodobnih vozil pri AMD Nova Gorica in jih s starodobnimi avtomobili zapeljali po Novi Gorici, poročajo Primorske novice. Za stanovalce Doma upokojencev Nova Gorica je bil tako včeraj prav poseben dan.

Dnevi s starodobniki so za stanovalce in ostale eden najlepših in najpomembnejših dogodkov v celem letu, ker jih vračajo v tisto obdobje mladosti, ko so sami prvič sedli za volan, je povedala strokovna delavka Doma upokojencev Nova Gorica Tina Krog. Vsi stanovalci se spominjajo svojih prvih avtomobilov in ko se usedejo v starodobnik, se v dejansko vrnejo v tista najlepša leta v mladosti. Kot je še dodala, je sodelovanje z društvom postala že tradicija, predvsem zaradi njihovega pristnega odnosa do upokojencev. Vedno s seboj prinesejo tudi dobro voljo in zabavo s harmoniko. Preden upokojence popeljejo po Novi Gorici, se jim predstavijo, prav tako pa jih med vožnjo seznanijo z zgodovino mesta. Ob starodobnih avtomobilih so se upokojenci lahko zapeljali tudi z dvema motorjema s prikolico. Člani društva bodo naslednjo sredo razveselili tudi stanovalce Doma Podsabotin.