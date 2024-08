Tatu, ki je napadel policista, ustavili s strelom v zrak

V Tržiču so policisti aretirali moškega, ki je ukradel kolo. Ko so ga ustavili, je napadel policista in ga odrinil, nato je peš pobegnil med avtomobile. Ustrelili so v zrak, nato so ga prestregli v bližnjem parku ter mu nadeli lisice. Gre za 42-letnega državljana Romunije, ki so ga ovadili zaradi upiranja uradni osebi, povzročitve poškodb v obteževalnih okoliščinah in posesti orodja za vlamljanje.

Policisti so moškega, ki je bil na kolesu, 9. avgusta ustavili na enem od krožišč. Ob sebi je peljal še drugo kolo, o čemer so policisti posumili. Ugotovili so, da gre za domnevnega storilca tatvine kolesa na ronškem letališču.