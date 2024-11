V noči čarovnic štirje vozniki pregloboko pogledali v kozarec

Goriški karabinjerji so v minulem prazničnem vikendu poostrili nadzor na cestah. V noči na petek, prvega novembra, so v nekaj urah ustavili več kot sto voznikov, štiri so kaznovali, ker so vinjeni sedli za volan.

V večernih in nočnih urah so prvo od izrednih kontrol karabinjerji opravili ob glavnih goriških vpadnicah. Namen strožjega nadzora je bil po eni strani preprečiti tatvine po domovih in vlome v avtomobile, parkirane ob pokopališčih. Po drugi strani so z akcijo želeli zajeziti pojav prometnih nesreč, ki so med prazniki bolj pogoste zaradi večjega uživanja alkohola ali mamil. V merilnik alkohola je tokrat pihalo kar 98 voznikov. Test alkoholiziranosti je pokazal, da so štirje izmed teh pregloboko pogledali v kozarec. Karabinjerji pa so opazili, da so v veliki večini primerov v skupinah, ki so se vračale z zabav, vozili le tisti, ki niso zaužili alkohola. »To je dober znak. Ljudje so razumeli, da se je mogoče zabavati tako, da se v skupini določi nekoga, ki je potem sposoben sesti za volan,« pravijo karabinjerji. Nadzor se bo na Goriškem nadaljeval tudi v naslednjih dneh tako ponoči kot podnevi.