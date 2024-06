Z e-kolesi do nove turistične ponudbe

Goriška je čedalje bolj priljubljena kolesarska destinacija. »Slow« oziroma počasni turizem je tudi v naših krajih dobesedno zacvetel ob zaključku pandemije covida-19, pravijo domačini, ki se ukvarjajo z izposojo koles. »Upoštevajte, da se je v zadnji sezoni v primerjavi s prejšnjimi oddaja biciklov v najem kar podvojila. Še posebej je naraslo povpraševanje po izposoji električnih koles, s katerimi se lahko turisti z manjšim naporom vzpenjajo po Brdih, peljejo pa se tudi dlje,« so nam povedali v trgovini za izposojo koles v Krminu, kjer so začeli prirejati vodene kolesarske ture in izlete.

Dobro obratujejo tudi v samem goriškem mestnem središču. Pred manj kot letom dni so v Raštelu odprli točko za izposojo e-koles, nadejajo pa se, da bi razširili ponudbo, saj se večkrat zgodi, da so vsa kolesa oddana in zato ne morejo ustreči vsem strankam. Na naval kolesarjev se pripravljajo tudi v nastanitvenih objektih, kjer so ponekod uredili kolesarske kotičke s polnilnicami za električna kolesa in pripomočki za hitra popravila.

Z e-kolesi več turistov

»Mislim, da je kolesarski turizem v zadnjih letih toliko narasel, ker se ljudje vse bolj zavedajo pomena trajnostne mobilnosti. Poleg tega so se po obdobju covida spremenile prioritete. Ljudje so se tudi zavedali, da je tičanje v zaprtih prostorih nezdravo, gibanje na prostem pa zelo prijetno. Od kleti do kleti, pa tudi do gostiln in znamenitosti se raje premikajo s kolesi,« si porast turistov na kolesu razlaga Alberto iz trgovine za nakup in izposojo koles Cicli Mian, ki v Krminu obratuje že dolgih sedemdeset let. V njej oddajajo poleg »navadnih« koles tudi petnajst električnih, izposojo pa so v zadnjem letu v primerjavi s prejšnjimi kar podvojili. Da je kolesarski turizem vse bolj razvit, so nam potrdili tudi v krminski trgovini Bike Point Cormons.