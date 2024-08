Želi si postati pisateljica ali recenzentka knjig

Makrina Quinzi je z najvišjo oceno zaključila šolanje na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici. 19-letno dekle iz Štandreža je glasbenica in je letos že obiskovala študij violine po polovičnem času na konservatoriju Tartini v Trstu. Poleg tega igra v godalnem orkestru Nova iz Nove Gorice in je skupaj s svojim bratom Jakobom ter sestrama Ajdo in Vido Furlan, ki sta ju spoznala v orkestru, del kvarteta Immenso. Ob tem je tudi skavtinja. V prostem času zelo rada bere knjige in bo to strast v naslednjih letih gojila s študijem na univerzi.

»Sem si oddahnila,« je povedala Makrina o prvih občutkih po objavi ocene. Kljub trdemu delu v zadnjih petih letih je bila na trnih do zadnjega trenutka predvsem zaradi pisne naloge iz matematike »Napetost je rasla vedno bolj, dokler nisem prišla v učilnico in sem se sprostila,« je opisala svoje občutke pred maturo. Med pisno nalogo iz slovenščine je pisala o tesnobi, ker ima rada proste spise in so ostali naslovi imeli vodena vprašanja. O pisni nalogi iz matematike je povedala, da je bila na dosegu zmožnosti dijakov, a ji je malo nagajala anksioznost. Pri italijanski pisni nalogi pa so ji pomagali skavti, saj so letos v veji roverjev in popotnic obravnavali mafijo in ta je bila tudi tema prvega naslova, ki ga je Makrina naposled izbrala. Za ustno preizkušnjo so ji profesorji kot iztočnico ponudili fotografijo Vile Savoye arhitekta Le Corbusiera, ki jo je iznajdljivo povezala z integrali pri matematiki, nato pa še s Pirandellom, Cankarjem in Kajetanom Kovičem ter Jamesom Joyceom in Kantom.