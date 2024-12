POD PREPROGO: Črna internacionala ima rada Izrael

Ste opazili, da so idejni potomci fašizma in nacizma najbolj vneti zagovorniki Izraela? Ni le vtis. Ugotovitev je podkrepljena z analizo glasovanj v minulem mandatu Evropskega parlamenta, ki jo je opravil proizraelski lobi European coalition for Israel.

Radikalni desnici ECR in ID, v prvi delujejo Bratje Italije (FdI), v drugi Liga, so se v 92 oz. 88 odstotkih glasovanj opredelili v prid Izraelu. Med 156 v parlamentu EU zastopanimi nacionalnimi strankami je španska skrajno desna Vox bila najbolj proizraelska s podporo v 98,74 odstotka glasovanj. Liga je na petem, FdI na petnajstem mestu. Na vrhu lestvice so vse skrajno desne grupacije pretežno iz srednje-vzhodne Evrope. Poslanec z absolutnim rekordom glasovanj v prid Izraelu pa je Jörg Meuthen, na volitvah leta 2019 nosilec liste nemške AfD, ki ne skriva simpatije za Adolfa Hitlerja.

Kako je prišlo do preobrazbe desnice, ki ima v svojih političnih genih rasne zakone in holokavst? Zanimivo reportažo o tem je za oddajo Report 3. novembra (dostopna je na portalu RaiPlay) pripravil Giorgio Mottola. Do zasuka je prišlo za časa Berlusconija. Dotlej je Italija imela ekvidistantno politiko do Arabcev in Izraelcev, potem se je podredila sionističnim težnjam v ZDA in orožarsko-špijonažnim poslom z Izraelom. Mottola je prikazal, kako je Izrael s testiranjem nad Palestinci pridobil vodilno vlogo v vohunski tehnologiji in jo uspešno trži v svetu. Njegove lovke segajo do Italije. Politična terminala sta, med drugimi, sen. Maurizio Gasparri (FI, nekoč neofašist) in Marco Carrai, tesen sodelavec Mattea Renzija.

Preobrazbo desnice je začel Gianfranco Fini, da bi se opral zgodovinske krivde rasnih zakonov. Izraelci mu sprva niso zaupali. Celih devet let je moral čakati, da je leta 2003, potem ko je na oblast v Izraelu prišla desnica, smel na obisk v Jeruzalem. Tam se je odprla naveza izraelske z italijansko in nato z evropsko desnico.

Benjamin Netanjahu je kasneje temeljito pospešil zgodovinski revizionizem. Na 37. zasedanju Svetovnega hebrejskega kongresa je celo rehabilitiral Adolfa Hitlerja rekoč, da ni nameraval pokončati, ampak le izgnati Jude iz Evrope. V holokavst naj bi ga prepričal veliki mufti v Jeruzalemu Amin al-Husseini. Krivi so torej Palestinci, ne nacisti.

»So mar Palestinci napisali Mein Kampf?« ironizira izraelski zgodovinar Ilan Pappè. Mufti je res iskal podporo Hitlerja proti Britancem, ki so zasedali Palestino in tja naseljevali Jude, srečala pa sta se le enkrat, vsega skupaj pet minut, ko je stroj holokavsta že bil v pogonu. Leta 1948 so Izraelci že skušali sokrivdo za holokavst naprtiti Palestincem, a je zavezniška komisija pravnikov zahtevo ovrgla kot neutemeljeno.

Čemu Netanjahu potvarja zgodovino? Ker se Izrael želi postaviti na čelo skrajno desne mednarodne nacional-konservativne naveze, ki je zdaj tudi v ZDA pridobila moč z Donaldom Trumpom, smo slišali v reportaži. Novi podpredsednik ZDA J.D. Vance je član naveze, prav tako oligarh Peter Thiel, ustanovitelj podjetja PayPal in poslovni partner Elona Muska. Ideolog naveze je tesen Netanjahujev sodelavec Joram Hazoni, ki kot glavne evropske partnerje navaja Borisa Johnsona, Viktorja Orbana in Giorgio Meloni. Slednja ga je februarja 2020 gostila na konferenci v Rimu, kjer so spletali vezi te sionistično-fašistične internacionale pod geslom Bog-čast-domovina, ki so ga prevzeli od poljskih neonacistov.

Kaj jih povezuje? Gotovo islamofobija, medtem ko je sionizem delno absorbiral nekdanji antisemitizem. Judov ne marajo v Evropi, podpirajo pa Izrael, ki je z zatiranjem Palestincev prvak boja proti islamu. Vezi pa so še globlje, kot razkriva Gad Lerner, do Izraela kritični sionist, v knjigi Gaza. Načrt je razbitje globalizma, mednarodnega prava, Združenih narodov in tudi Evropske unije. Cilj je vrnitev v nacionalne države, osnovane na krvi, tradiciji, veri, vojaški moči, tribalizmu.

Izrael to že počne, zato se desnice zgledujejo po njem. Hazoni ideološko utemeljuje boj proti gejem, razvezi, splavu, izvenzakonskim otrokom, enakopravnosti žensk in drugim »pregreham« sodobnosti. Njegova idealna družba se navdihuje v bibliji in antičnem judovskem kraljestvu. Po tem kalupu bi spet oblikoval etnocentrične države in odpravil mednarodne inštitucije. Evropska desnica mu ploska in drugo za drugo osvaja države EU, ameriška pa je s Trumpom že na čelu ZDA.