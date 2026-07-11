PREBLISKI: Niso več samo dobri tekači na smučeh ...

Norvežane smo desetletja poznali kot narod smučarjev in tekačev na smučeh. Njihove največje športne zmage so bile zapisane v snegu, ne na nogometnih zelenicah. Prav zato se zdi njihova zmaga nad Brazilijo eden največjih paradoksov letošnjega svetovnega prvenstva. Še pred nekaj desetletji bi se zdelo nepredstavljivo, da bi smučarski narod petkratnim svetovnim prvakom dobesedno ukradel žogo in narekoval ritem igre. Danes to ni več presenečenje, ampak posledica dolgoletnega in premišljenega razvoja.

Tudi v nogometu je Norveška dolga leta slovela kot reprezentanca discipline, telesne moči in kolektivne organizacije. Njena igra je temeljila na kompaktnosti, agresivnem pokrivanju in brezhibnem izpolnjevanju taktičnih nalog. Dolga leta je bila njena prepoznavna podoba čvrsta igra v sistemu 1–4–4–2. To dobro vesta tudi Slovenija in Italija, ki sta se z Norvežani nekajkrat srečali. Toda Norvežani so pravočasno spoznali, da samo organizirana obramba in telesna pripravljenost nista več dovolj. Če želiš premagovati najboljše, moraš vzgojiti igralce, ki so »močni na žogi« in znajo tekmo odločiti tudi individualno.

Zato so začeli spreminjati način dela. Nogometna zveza in klubi, med katerimi posebej izstopa Bodø/Glimt, niso opustili svoje tradicionalne discipline, ampak so ji dodali sistematično razvijanje individualne tehnike. Fizična priprava je ostala pomembna, vendar ni bila več cilj, temveč sredstvo. V ospredje so postavili vprašanje, kako igralca naučiti sprejeti žogo pod pritiskom, jo obdržati v vedno manjšem prostoru, natančno podati in predvsem sprejeti pravo odločitev v pravem trenutku.

Najbolj zgovoren podatek tekme z Brazilijo ni bil rezultat, ampak skoraj sedemdesetodstotna posest žoge. Posest sama po sebi še ne pomeni kakovosti, je pa lahko signal, ki nam pove nekaj pomembnega: tempo igre so narekovali Norvežani, ne Brazilci. Takšna premoč ne nastane po naključju. Nastane samo tam, kjer igralci tehnično obvladajo prvine tehnike do te mere, da kolektiv deluje brez strahu pred izgubljeno žogo. Vedo, da si jo bodo v najkrajšem možnem času priborili nazaj. Zato ne igrajo panično, ampak samozavestno.

Pred več kot dvajsetimi leti sem v Gradišču ob Soči spoznal brazilskega nogometnega teoretika in profesorja Riccarda Drubskyja. Dolgo sva razpravljala o vlogi individualne tehnike in Coerverjeve metode pri vzgoji mladih nogometašev. Njegovo izhodišče je bilo, da Braziliji talentov nikoli ne bo zmanjkalo. Podobno razmišlja tudi nekdanji brazilski as Cafu. Danes se ob tem nehote vprašam: če jih je res toliko, kako je mogoče, da so jim Norvežani skoraj skrili žogo? Morda težava ni v pomanjkanju talenta, ampak v načinu, kako ga razvijajo.

Brazilija ni izgubila talenta. Izgubila je monopol nad ustvarjalnim nogometom, ki je nekoč s plaž in ulic osvajal svet. Danes tehnično vrhunski igralci ne nastajajo več samo v Braziliji, ampak tudi v razvojno najnaprednejših evropskih okoljih, kjer so deležni vrhunskega šolanja.

Norveška je dokazala, da ustvarjalnost ni le dar, ampak tudi rezultat načrtnega dela. Smučarji in tekači na smučeh so že prej pokazali, da je mogoče tehnično odličnost sistematično razvijati, zdaj so tega deležni tudi nogometaši. V tem je največja lekcija njihovega uspeha.

Tudi zmaga Španije nad Portugalsko potrjuje podobno smer razvoja sodobnega nogometa, vendar je to že druga zgodba.

Če se želimo iz norveške zgodbe časa naučiti, potem je nauk preprost. Velike reprezentance danes ne nastanejo iz naključnega rojstva talentov, ampak iz okolja, ki zna talent prepoznati, potrpežljivo razvijati in ga pravilno usmerjati. Norvežani niso čez noč postali Brazilci. Ostali so zvesti svoji športni naravi – disciplini, vztrajnosti in kolektivnemu duhu –, temu pa dodali sistematično razvijanje tehnične kakovosti in ustvarjalnosti. Zato njihova zmaga ni le senzacija tega svetovnega prvenstva, ampak dokaz, da lahko tudi narod brez velike nogometne tradicije z jasno vizijo in strokovnim delom napiše svojo športno pravljico.