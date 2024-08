Potlačena zgodba o italijanskih antifašistih v Angliji

Italijanska zgodba iz Avstralije. Pravzaprav je Avstralec avtor glasbene priredbe malo poznane zgodbe o Mimmi, turinski novinarki, ki se je borila proti fašističnemu režimu. Avstralčan Ron Siemiginowski, avtor glasbe in producent muzikala Mimma, je novinarjem zaupal, da se je v italijanskih krogih v Avstraliji veliko govorilo o Italijanih, ki so pod prisilo ali prostovoljno odšli v Veliko Britanijo. Najprej so jih sprejemali dovolj odprto, ker so bežali pred fašizmom, ko pa se je Mussolini povezal s Hitlerjem, so vsi Italijani, ne glede na njihovo politično ali ideološko pripadnost, čez noč postali sovražniki. In so velikokrat fašistične ječe zamenjali za angleška koncentracijska taborišča.

Vsebina ni tipična za muzikal, vendar Mimma ni edini primer, ko muzikal načenja precej težke teme. Ob osrednji temi pa se razvijajo tudi druge, predvsem ljubezenske, ki so nepogrešljiva sestavina tovrstnih glasbeno-gledaliških del. Muzikal Mimma je dva večera v gledališču Verdi popestril tržaško poletje, ki ga je organizirala tržaška občina v sodelovanju s teatri, raznimi združenji in društvi.

Zgodbo je libretist Simon Evans povzel po pripovednem delu Gilesa Watsona, glasbo pa je, kot že omenjeno, prispeval Ron Siemiginowski, glavni pobudnik celotnega projekta. Prav libreto je verjetno med šibkejšimi sestavnimi deli uprizoritve, ki temelji na zanimivi glasbeni zasnovi oziroma prepletu.