V bogati donaciji tudi Černigoj, Mušič in Sternen

Deželni zavod za kulturno dediščino Furlanije - Julijske krajine (Erpac) je postal lastnik ene izmed najobsežnejših donacij, ki jo je kadar koli prejel. Zbirko v obsegu 196 slik, skic, grafik in skulptur je zavodu podaril tržaški inženir in strastni zbiralec umetnin Antonio Cattaruzza. Umetniška dela je zbiral kar 50 let, za donacijo pa se je odločil, ker nima dedičev in ve, da je življenje minljivo.

Med deli, ki jih bo hranil Erpac in jih dajal na vpogled širše javnosti, bodo tudi umetnine nekaterih slovenskih likovnih avtorjev. Med njimi so Zoran Mušič, Avgust Černigoj in Matej Sternen. Od svetovno znanih umetnikov pa se je donator odpovedal grafikam Miroja, trem umetninam Picassa ter še delom Karla Appela, Maxa Ernsta in Josepha Fernanda Henrija Légerja.

Na ogled v deželnih ustanovah

Vse umetnine bodo morale ostati za vedno v Furlaniji - Julijski krajini. Deželo bodo lahko zapustile le v primeru gostujočih razstav v drugih krajih. Po sklenjeni pogodbi dela ne bodo smela nikoli biti na prodaj.

Donator je kot predpogoj za predajo del zahteval tudi, da so ta na »dosegu oči« širše javnosti. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je poudaril, da se bodo potrudili, da bodo umetnine na ogled v različnih deželnih ustanovah. Razstavili jih bodo tudi v novih pisarnah v tržaškem Starem pristanišču.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku