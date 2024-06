Labodja družina zašla na Hitro cesto skozi Koper

»Težava je, ker vseh ne moremo prijeti, so pa tudi precej napadalni, ko branijo svoje mladiče,« je o nenavadnih sprehajalcih na štiripasovnici skozi Koper dejal koprski gasilec Tomaž Obad. Včeraj zjutraj so štiričlansko labodjo družino preganjali s hitre ceste pri Shellovi črpalki, promet pa je tačas obstal. Labodi prehajajo hitro cesto v iskanju hrane in vode.

Nekaj minut pred osmo uro zjutraj je včeraj na policijskem operativnem centru zazvonilo več telefonov, vozniki pa so poročali o labodji družini, ki je zašla na hitro cesto skozi Koper. Policisti so na kraj takoj poslali najbližjo policijsko patruljo, o dogodku pa obvestili tudi Dars in gasilce koprske brigade. Ti se običajno odzovejo na tovrstne klice in skušajo rešiti živali s ceste, preden jih »odreši« kakšen avto ali tovornjak.

»Našli smo jih ob sredinski ograji, pod katero se niso mogli prebiti, ker je pod glavno ograjo postavljena še lamela za zaščito motoristov. Mladiča bi še lahko šla spodaj, starša pa ne. Zato so vsi štirje tavali po prehitevalnem pasu in se odpravili v smeri proti Bertokom,« nam je povedal vodja skupine koprske gasilske brigade Tomaž Obad. Skupaj s kolegom sta labodom skušala na vsak način pomagati.

Poklicala sta veterinarja, ki jima je svetoval, naj jih preženeta proti kanalu Badaševice, torej nazaj v smer, od koder so prišli. Da bi to lahko varno storili, so se odločili za nekaj minut zapreti hitro cesto od izvoza Semedela do izvoza Slavček, kar so storili policisti in Darsovi delavci. Z rokama in odejo sta jih nato plašila proti južnemu robu ceste, pri tem pa so jim pomagali še reševalci, ki so naključno pripeljali mimo, in ena gospa. Labodja starša sta končno razumela, kaj hočejo njihovi rešitelji, in z mladičema počasi zapustila hitro cesto.

»Težava je, ker nimaš koga poklicati. Samo enega ne moremo ujeti, odrasli labodi pa so precej agresivni, postavijo se v obrambno držo in glasno pihajo. Saj ne, da bi se bali, da bi nam kaj storili, vendar razmišljamo, kako ga umakniti, ne da bi ga poškodovali. Saj veste, če bi ga prijeli ali odrinili nekoliko bolj grobo, bi bili že isti dan po vseh facebookih in vsi bi se zgražali, kako agresivni da smo ...,« razmišlja Obad in pravi, da se labodi ne bojijo prometa, po hitri cesti pa lahko hitreje in bolje hodijo kot po visoki travi ali grmovju.

Po njegovem spominu so koprski gasilci letos reševali labode s hitre ceste zagotovo že dvakrat, še nekajkrat pa tudi z drugih cest. Poleg skrbi za živali pa se morajo ob takem reševanju ukvarjati še z ljudmi. »Večina jih zavira in hiti labode fotografirat, tako da jih moramo potem kar malo priganjati, naj se ne ustavljajo,« je povedal.

Danijel Cek/Primorske Novice