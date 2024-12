Luksuzni mercedes plačal z lažnim krožnim čekom

Luksuzni avtomobil mercedes EQA 250 je kupec plačal z lažnim krožnim čekom, nato je po opravljenem kupoprodajnem postopku odpeljal avtomobil. Goljufijo so odkrili finančni policisti iz Pordenona, ki so avtomobil našli, ravno preden bi ga goljuf odpeljal v Francijo.

Kupec je oglas o prodaji avtomobila prebral na spletu, pri čemer se je s prodajalcem iz Pordenona še nekoliko pogajal za ceno. Ko sta dosegla dogovor, sta se srečala na pooblaščenem servisu v Pordenonu. Tam sta opravila prepis avtomobila in vse, kar je bilo potrebno. Kupec je nazadnje za plačilo izročil prodajalcu krožni ček v višini domenjene cene 32.300 evrov. Ta ga je naslednjega dne predstavil v banki. Tam pa ga je dočakala hladna prha. Osebje je namreč ugotovilo, da gre za ponaredek in da torej nima nikakršne vrednosti.

Goljufijo je prijavil finančnim policistom, ki so ugotovili, da je kupec znani prevarant. Na javnem avtomobilskem registru in pri italijanskem avtomobilskem klubu Aci so zamrznili prenos lastništva, avtomobil, ki ima nameščeno napravo GPS, pa so izsledili v parkirišču v Chivassu. Namenjen je bil v Francijo. Avtomobil so vrnili lastniku, goljufa pa so ovadili.