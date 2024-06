Minister Arčon: »Občine, sodelujte in med sabo delite dobre prakse«

Podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes sestal s slovenskimi novoizvoljenimi županjami in župani s Tržaškega in Goriškega. V prostorih Generalnega konzulata RS so se z ministrom o sodelovanju tako med občinami v čezmejnem prostoru kot z drugimi slovenskimi organi in ministrstvi pogovarjali Aleksander Coretti (župan Občine Dolina), Marjan Drufovka (Števerjan), Peter Ferfoglia (Doberdob), Monica Hrovatin (Zgonik), Tanja Kosmina (Repentabor) in Luca Pisk (Sovodnje).

Ob prisotnosti državne sekretarke Vesne Humar in generalnega konzula RS v Trstu Gregorja Šuca je beseda tekla tudi o priznavanju slovenskih univerzitetnih diplom v Italiji, pomoči pri ohranjanju in razvoju slovenskega jezika, ki je ključnega pomena za reševanje kadrovskih stisk zlasti (a ne samo) v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, skupno prepričanje pa je bilo, da bi ustanovitev EZTS Kras-Carso pomembno vplivala na bolj kakovostno in učinkovito sodelovanje med občinami.

Minister Arčon je županje in župane pozval k rednemu sestajanju, saj lahko na tak način naslovijo teme, ki so skupne vsem, ob tem pa je pomembna tudi izmenjava dobrih praks.