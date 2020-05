»Na omenjeni lokaciji ni bilo pripadnikov Slovenske vojske«

Slovenska vojska zagotavlja, da v petek, 8. maja, na omenjeni lokaciji domnevnega incidenta ob meji, o katerem smo poročali v Primorskem dnevniku, ni bilo nobenega pripadnika Slovenske vojske, piše v sporočilu za javnost.

V Slovenski vojski z vso resnostjo obravnavajo vse indice, ki kažejo na morebitne nepravilnosti pri izvajanju dodeljenih nalog, zagotavljajo. Podatek o času in mikrolokaciji domnevnega incidenta so dvakrat preverili, dogodek se je zgodil 8. maja v bližini vasi Mihele med 10. in 11. uro.