Naše letošnje najbolj priljubljene zgodbe

V spletnem uredništvu smo še malo brskali po seznamu najbolj obiskanih in branih vsebin spletne strani Primorskega dnevnika v letu 2025 in se poglobili v zgodbe, ki presegajo okvire črne kronike in so vas vsaj na osnovi števila klikov letos najbolj pritegnile.

Od mlaja v Štandrežu vse do Rusije

Med novicami, ki so zabeležile najvišje število obiskov, je (ne)srečna epopeja mlaja na zasebnem travniku blizu pokopališča v Štandrežu (36.901-krat obiskana, 24.375-krat prebrana), ki so ga sredi maja neznanci ponoči požagali. Poleg tega so z mlaja strgali rdečo zastavo in sneli tablo z napisom »Živel 1. maj«. Domačini so mlaj le nekaj dni kasneje ponovno postavili in s tem odgovorili na napad na tradicijo in običaje, na katere ostajajo zelo navezani.

Med tržaškimi novicami je visoko število klikov (43.982 obiskov, 13.800-krat prebrana) dosegel intervju z italijanskim novinarjem Marziom G. Mianom, ki dokazuje, kako je aktualna in vroča debata o današnjem položaju in stanju duha v Rusiji. V knjigi Volga Blues, ki jo je Mian marca predstavil tudi v Trstu, se je med 6000-kilometrov dolgim potovanjem vzdolž Volge brez novinarskega vizuma poglobil v to, kako se živi danes v omenjeni državi in kaj pravzaprav pomeni biti Rusi v teh časih.

Američan, ki se je zaljubil v Slovenijo

Posebno priljubljen je bil tudi intervju z Noahom Charneyjem (46.340 klikov, 16.886 branj), pisateljem in profesorjem iz ZDA, ki v Sloveniji živi že več kot desetletje in ji je med drugim posvetil dve knjigi. Izpovedal nam je marsikaj, med drugim to, da si je želel poročiti Evropejko in je tako dobil Slovenko iz Kamnika. Skupaj sta živela na različnih koncih, naposled pa sta se odločila za Slovenijo, ker je tu po njegovem življenje z družino lahko kar kakovostno tudi z ne previsoko plačo.