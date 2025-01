Ozračje se je že ohladilo za več kot 6 stopinj Celzija

Za vremensko fronto, ki je v nočnih urah prešla naše kraje, je danes zjutraj po pričakovanjih zapihala burja in se je temperatura spuščala. Najmočnejši sunek je ob razjasnitvah meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu namerila ob 11. uri, ko je dosegla hitrost 77 kilometrov na uro, medtem ko je popoldne postopno slabela.

Popoldanske temperature so bile precej nižje od nočnih in včerajšnjih. Ozračje se je v okrog 36 urah v povprečju ohladilo za 6,3 stopinje Celzija, ohladitev pa se bo v prihodnjih urah in dneh še stopnjevala.

Radiosonda iz Rivolta je na višini 1500 metrov v prostem ozračju v četrtek opolnoči namerila +3,4 stopinje Celzija, danes opoldne pa -2,9 stopinje Celzija.

V Zgoniku so danes takoj po odhodu vremenske fronte namerili 3,6 stopinje Celzija, v Trstu 6,6 stopinje Celzija, na goriškem letališču pa 5,5 stopinje Celzija. Ohladitev je bila doslej še najbolj izrazita v gorah. Na Višarjah in na Zoncolanu se je temperatura čez dan zadrževala pri okrog -7 stopinjah Celzija. Temperatura se je nato prehodno nekoliko zvišala, v popoldanskih urah pa se je začela ponovno spuščati.

Jutri in v nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Najnižje nočne temperature bodo jutri v nižinah in na Kraški planoti okrog ničle, ob morju pa okrog 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa do okrog 9 stopinj Celzija.

Od nedelje do torka bo še nekoliko hladneje. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti pod ničlo, ob morju rahlo nad ničlo, najvišje dnevne pa do okrog 6 ali 7 stopinj Celzija. Občutek mraza bo povečevala šibka do zmerna burja, ki se bo v nedeljo okrepila. Prevladovalo pa bo sončno vreme.