Sara Brezigar: Slori nastavlja ogledalo Slovencem v Italiji

Skozi svoje polstoletno delovanje je Slovenski raziskovalni inštitut - Slori postavljal zrcalo skupnosti Slovencev v Italiji, predvsem pa ponujal »izhodišča, analize in poglede za reševanje velikih in pomembnih izzivov, ki jim ustanove/akterji sami niso kos in ki so za našo skupnost pomembni«. Tako - med mnogim drugim - pove Sara Brezigar, predsednica upravnega odbora Slorija, pred današnjim vrhuncem obeleževanja jubileja. Proslava bo ob 18.30 v Kulturnem domu v Trstu, odprta bo za javnost.

Predsednica, katere razloge ima danes Slori, da praznuje?

V športu se praznuje vsaka zmaga. Dirkaši formule ena se polivajo s šampanjcem po vsaki dirki. V 50 letih je Slovenski raziskovalni inštitut kar nekaj pokazal in dosegel, prebrodil nekaj kriz, skoraj izdihnil in se vrnil z zmagovitim zanosom. In to je vredno praznovanja. Tudi torte in šampanjca.

Zrcalo sedanjosti, vizija prihodnosti - kako sami tolmačite naslov današnjega slavnostnega dogodka?

Slori raziskuje slovensko skupnost v Italiji in ji s tem nastavlja ogledalo, v katerem se odsevajo njene svetle in temne plati. Vendar od nekdaj je Slori bil več kot zgolj raziskovalna institucija. V svojih začetkih je predvsem nudil strokovne podlage za izboljšanje položaja slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Kasneje je opravljal veliko aktivističnega dela v korist skupnosti v krajih, kjer je bila najbolj šibka. Predvsem na Videmskem je bila ta njegova vloga nepogrešljiva. Danes je Slori s svojimi aktivnostmi, pobudami, predlogi in načrtovanjem akter, ki usmerja, spodbuja in izziva skupnost k preobrazbi, ki vodi v uspešno prihodnost.

