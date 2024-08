Stavnicam in igralnicam naložili 4,3 milijona evrov kazni

V poletnem času so finančni policisti v sodelovanju s posameznimi krajevnimi enotami carinikov v Italiji preverili delovanje večjega števila stavnic in igralnic oz. igralnih avtomatov, pri čemer so odkrili več nepravilnosti. Zasegli so 172 igralnih avtomatov, ki so bili ponarejeni ali niso bili vključeni v omrežje. Nekatere igralnice so bile nezakonite. Odkrili so tudi 17 nezakonitih stavnic in ovadili 119 ljudi. Po več kot 2000 kontrolah, ki jih je vodilo državno poveljstvo finančne policije, so v Italiji letos poleti skupno ugotovili 462 kršitev in naložili 4,3 milijona evrov kazni.