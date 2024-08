V Avstraliji namerili nov zimski temperaturni rekord

Na severozahodni obali Avstralije so izmerili nov zimski temperaturni rekord. Termometer se je povzpel na 41,6 stopinje Celzija, s čimer so na merilni postaji Yampi Sound za 0,4 stopinje Celzija presegli preteklo najvišjo temperaturo, izmerjeno pozimi. Avgusta 2020 so jo namerili v Roebucku na zahodni obali.

Nov temperaturni rekord sicer uradno še ni potrjen. V avstralskem meteorološkem uradu so pojasnili, da morajo preveriti, če pri novi najvišji temperaturi ne gre za kakšno lokalno anomalijo ali napako na merilni napravi.

Nazadnje so o zimskem rekordu poročali avgusta 2020, ko so v mestu Roebuck namerili 41,2 stopinje Celzija. V Avstraliji se zima začne z junijem in traja do konca avgusta.

Znanstveniki so že napovedali, da bo leto 2024 najtoplejše leto v zgodovini. Po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus so bile od januarja do julija globalne temperature za 0,7 stopinje Celzija višje od povprečnih v obdobju od 1991 do 2020.

Samo v zadnjih nekaj tednih so rekordne temperature izmerili v Sredozemskem morju, na otočju Svalbard na Arktiki, pa tudi v ukrajinski prestolnici Kijev.