V lokalu pozabili nahrbtnik, poln ukradenih predmetov

Zaposlena v portoroškem lokalu je v nedeljo zvečer policistom prijavila, da so iz lokala pobegnili trije moški, ne da bi poravnali račun. Pri tem so pozabili nahrbtnik. Izkazalo se je, da je bil poln predmetov, za katere lastnik ni znal pojasniti, od kod izvirajo.

Dva od treh moških, ki niso plačali, je zaposlena pokazala policistom, pri čemer sta oba pričela bežati. Policista sta kmalu identificirala enega od njih, 42-letnega Ljubljančana. Ko sta mu policista vrnila nahrbtnik, sta opazila, da je v njem več denarnic in dve torbici ter prenosni zvočnik, za katere lastnik ni znal pojasniti izvora. Zaradi suma, da izvirajo iz kaznivega dejanja, sta mu predmete zasegla.

Med postopkom se je približal eden od moških, ki sta prej pobegnila. Ko sta ga policista pozvala, naj pristopi, je zopet poskušal pobegniti, vendar sta stekla za njim in ga dohitela. Pri tem se je pričel upirati, zato sta zoper 26-letnega Mariborčana uporabila prisilna sredstva.

Čez nekaj ur sta policista v Portorožu opazila še tretjega osumljenca, 26-letnega Mariborčana, ki je poskušal pobegniti, vendar sta ga dohitela in prijela. Vsi trije so bili zaslišani. Policisti zadevo še preverjajo, zbirajo obvestila in preverjajo izvor zaseženih predmetov. Vsem trem sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje tatvine.