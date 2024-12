V nedeljo in v ponedeljek bo pihala močna burja

Ob približevanju ciklona bo v noči na nedeljo zapihala šibka burja, ki se bo nato krepila in bo od nedeljskega poldneva močna. Njeni sunki bodo v nedeljo lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Močna burja bo pihala tudi v noči na ponedeljek in nato sprva še v ponedeljek, nato bo postopno nekoliko oslabela in bo v večernih urah povečini zmerna, mestoma lahko v noči na torek, še močna.

Prevladovalo pa bo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Za ta čas bo kar hladno, burja bo tudi povečevala občutek mraza.

Zaradi močne burje je Arso za nedeljo od 10. ure in za ponedeljek do 15. ure objavil oranžni alarm.