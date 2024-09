Paralimpijske igre postale globalni športni veledogodek

Paralimpijske igre so dosegle raven globalnega športnega veledogodka. To potrjujejo številke. Konec tedna si je boje paralimpijcev za kolajne na igrah v Parizu ogledalo več kot 570.000 gledalcev, je novinarjem sporočil predsednik Mednarodnega paralimpijskega komiteja (IPC) Craig Spence.

»To je bil fantastičen vikend za paralimpijske igre. Stadioni so polni publike, navijači so fantastični, šport je odličen. Res sem bil navdušen nad vsakim prizoriščem, ki sem ga konec tedna obiskal - od parastrelstva do ragbija na vozičkih, sedeče odbojke, plavanja ... Vsako prizorišče je bilo prav neverjetno,« je dejal Spence.

»Vedno govorimo o tem, da so paralimpijske igre družinski dogodek. In prav užitek je bilo videti vse te otroke s svojimi starši, ki so se zabavali na tribunah.«

Med najbolj gledanimi so bili atleti. V soboto in nedeljo je njihove nastope na stadionu Stade de France spremljalo 90.000 ljubiteljev športa. Na teniških igriščih v Roland Garrosu se je zbralo 23.000 ljudi, na veslanju 12.000, na plavanju v dvorani La Defense Areni 13.000, na nogometu za slepe in slabovidne več kot 9000 ...

»Prodaja vstopnic še kar raste. Zdaj smo dosegli 2,3 milijona. To je sijajna novica in uspeh za vse nas. Francoska javnost se zaljublja v paralimpijske igre,« je še dejal Spence.

Morda je v nevarnosti celo rekord gledanosti paralimpijskih iger. Tega še vedno drži London 2021, kjer so prodali 2,7 milijona vstopnic.