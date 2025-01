Bistra in duhovita Openka Gina Antonaz slavila 100 let

V restavraciji v Dolu pri Vogljah je bila v nedeljo velika fešta, saj je Gina Antonaz slavila častitljivih 100 let. Še vedno bistra, brihtna, duhovita in radovedna Openka živi danes v domu za starejše občane v Gažonu. Težko se premika, zato sedi na vozičku, še vedno pa rada bere knjige in prebira časopise, med katerimi je tudi Primorski dnevnik, ter debatira o aktualnem dogajanju.

»Pri sto letih res nisem mislila, da se bom spet bala vojne,« pove z grenkobo.Gina se je rodila 5. januarja 1925 na Opčinah, kjer je vedno tudi živela. S sestro, profesorico Elzo sta bili neločljivi, veliko sta potovali in se družili s kulturniki. Po vojni se je Gina vključila v razna openska društva, zvesta pa je ostala zlasti Slovenskemu kulturnemu društvu Tabor. V njem je sodelovala s Stanko Hrovatin, s katero sta postali življenjski prijateljici. Sodelovala je na primer z društvenim dramskim odsekom, med drugim kot šepetalka, nazadnje pa je veliko dežurala v knjižnici.

Bila je hišnica v Prosvetnem domu in nekaj časa živela v stanovanju nad njim. Še danes je tudi članica Vsedržavnega združenja partizanov Italije (Anpi) in sindikata upokojencev Spi CGIL, prav gotovo najstarejša.