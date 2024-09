Botteri: Novinarji naj se vrnejo med ljudi

Giovanna Botteri, dolgoletna novinarka televizije RAI, vojna poročevalka in dopisnica javne televizije iz Pekinga, New Yorka in Pariza, je včeraj pod šotorom novinarskega festivala Link na Velikem trgu prejela nagrado »Testimoni della storia« (pričevalci zgodovine), ki jo podeljuje banka Credit Agricole. Direktorica banke za FJK, Maria Teresa Innocente, ji je podelila srebrn tolar avstrijske cesarice Marije Terezije. »Vsakič, ko v Trstu prejmem nagrado, me preplavijo močni občutki,« je povedala tržaška novinarka, ki je razkrila, da se ji po upokojitvi odpira novo življenjsko poglavje.

Znani po bunga bunga

Med svojim delom v ZDA je opazila, da so Američani Italijo povezovali predvsem z bivšim predsednikom vlade Silviom Berlusconijem. »V najbolj odročnih krajih so mi govorili: Italija, Berlusconi, bunga bunga. Da svet Italijo pozna po takšnih škandalih, je za našo državo prava sramota,« je opozorila nagrajenka. Opazila je tudi, da volivci v ZDA ne prizanašajo izvoljenim predstavnikom, ki zapravijo njihovo zaupanje, kar se v Italiji pogosto ne dogaja. Pri aferi Sangiuliano je obžalovala izredno žaljivo in ponižujoče vedenje javnosti ter ministra do njegove ljubimke Marie Rosarie Boccia. »Upala sem, da se bo z nastopom Giorgie Meloni, prve ženske premierke, institucionalni odnos do žensk vsaj malo spremenil. Pa ni bilo tako,« je dodala.

Ostaja na televiziji

Po mnenju Giovanne Botteri bi se morali novinarji vrniti med ljudi: med kupce v trgovinah, kjer so cene hrane vse višje, in med upokojence na poštnih uradih, ki dvigajo vse nižje pokojnine. Le na ta način bodo novinarji ponovno pridobili zaupanje javnosti, ki jih bo nato branila vsakič, ko bodo nosilci oblasti poskušali omejevati svobodo novinarskega poročanja.

Tudi sama se bo vrnila na delo: čaka jo namreč novo sodelovanje z zasebno televizijo La7.