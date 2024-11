Iz Rima bo prišlo 206 milijonov evrov za osmi pomol

Tržaško pristanišče je od italijanske vlade dobilo zeleno luč za financiranje gradnje osmega pomola, iz Rima bo prišlo 206 milijonov evrov. Novico sta drevi sporočila namestnik ministra za infrastrukturo Edoardo Rixi in državni sekretar Alessandro Morelli, zadovoljno jo je komentiral predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga.

Medministrski odbor za gospodarsko načrtovanje in trajnostni razvoj CIPESS je pozitivno ocenil predlog o sofinanciranju velikega infrastrukturnega projekta, na čelu katerega je podjetje Logistica Giuliana, ki jo obvladuje družba s hamburškim kapitalom HHLA PLT Italy, lastnica sosednje logistične platforme. Država bo z 206 milijoni financirala gradnjo pristaniške infrastrukture na obali pred Škednjem. Morelli je dejal, da bo osmi pomol povečal kapaciteto pretovora v pristanišču in je del cele serije posegov za povečanje prometa v luki. Širša slika vključuje preoblikovanje območja nekdanje škedenjske železarne v logistične namene. Fedriga je izjavil, da bo projekt potrdil vlogo Trsta v severnem Jadranu ter dežele FJK na mednarodni sceni. K državnim sredstvom pa se bodo dodale zasebne naložbe »za dokončno in izvedbeno načrtovanje ter uresničitev te velike infrastrukture«.