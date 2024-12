Na cestah v pomoč tudi pomožni varnostniki

Že nekaj let lahko lokalna policija po zaslugi deželnih prispevkov računa na sodelovanje pomožnega varnostnega osebja iz zasebnih varnostnih družb. »Gre dejansko za dodatno pomoč za zagotavljanje občutka varnosti med občani,« je v tržaški mestni hiši včeraj povedala občinska odbornica za varnost Caterina De Gavardo. Sodelovanje je bilo z deželnim prispevkom v višini nekaj več kot 300 tisoč evrov podaljšano še za leti 2025 in 2026, je ob njej dodal deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberti.

Sodelujoči pomožni operaterji so v tej funkciji zaposleni 800 ur mesečno, sedem dni na teden in s spremenljivim delovnikom in kajpak lokacijo, saj sta namreč slednja dva odvisna od potreb mesta in opozoril občanov, je pojasnila odbornica. »Naloga pomožnih operaterjev je v bistvu nadzor javnih površin in javne lastnine, vendar delujejo kot nekakšni senzorji na ozemlju in so v stalnem stiku z lokalno policijo, kateri poročajo o morebitnih kritičnostih.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.