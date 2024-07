Predsednik Mattarella odprl Socialni teden katoličanov

Demokracija je pogosto uporabljena beseda, a velikokrat tudi interpretirana po svoje. Nakazuje vrednoto. Diktature 20. stoletja so jo opredelile kot sovražnika, ki ga je treba premagati. Svobodni ljudje so jo spremenili za zastavonošo. Demokracije je osvojitev in hkrati tudi upanje, ki se ga včasih brezobzirno poskuša omadeževati z upobljanjem njegovega imena v podporo strankarskim tezam.

S temi besedami je predsednik Sergio Mattarella včeraj popoldne v kongresnem centru v Starem pristanišču uvedel 50. socialni teden katoličanov v Italiji. Predsednik je na nadomestno prizorišče, to bi sprva moralo biti na Velikem trgu, a so sredi dopoldneva organizatorji dogodka sporočili, da bodo zaradi napovedanega dežja osrednji otvoritveni dogodek preselili v kongresni center, prispel točno ob 17. uri. V dvorani, ki so jo obiskovalci napolnili do konca, so ga poleg delegatov socialnega tedna, organizatorjev dogodka in številnih medijev sprejeli institucionalni predstavniki, s katerimi se je Mattarella rokoval. Nato je z odra zadonela italijanska himna. Mattarella je najprej prisluhnil uvodnim nagovorom, nakar je še sam stopil na oder in požel bučen aplavz. Nato je začel svoje razmišljanje o demokraciji, dotaknil pa se je številnih aktualnih tem. Predsednik je prepričan, da je treba obrniti trend in preprečiti opuščanje politične demokracije. V nagovour je citiral Alexisa de Tocquevilla, ki je trdil, da je demokracija brez duše obsojena na propad, a ne zaradi svojih formalnih vidikov, temveč zaradi izgubljenih vrednot.