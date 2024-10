Trikratni Hatlak od Briščikov in Sesljana do Boljunca

Barcolana in družba SIOT-TAL vabita v prihodnjih dneh na tri večere z Markom Hatlakom. V torek bo slovenski harmonikar nastopil v Briškovski jami na dobrodelnem koncertu, na katerem bodo zbirali sredstva za pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. V sredo bo nastopil v družbi terceta Kapobanda Trio na desetem kuharskem šovu Barcolana Sea Chef. Večer se bo začel ob 20.30 v dvorani Panorama v Naselju Portopiccolo v Sesljanu. Rezervacije zbirajo na spletni strani www.barcolana.it/shop.

Zadnji večer s Hatlakom bo v četrtek ob 20.30 v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu. Nastopil bo s svojim bendom in v poslušanje ponudil najrazličnejše glasbene zvrsti, od popa do latinskoameriške glasbe in rocka. Koncert nastaja v sodelovanju z dolinsko občino. Vstop je prost. Svetujejo rezervacijo na povezavi bit.ly/TAL-Energy-Music.