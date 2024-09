V novo sezono z odrskimi mojstri in mladimi obrazi

Gledališče Miela namerava staviti tudi v letošnji sezoni na svoje ustaljene adute: inovacijo, raznolikost, vključevanje in družbeni dialog. »Imamo pač svojevrsten DNK, ki nas obsoja na stalno inoviranje,« je s svojim sicilskim humorjem na včerajšnji predstavitvi sezone dejal predsednik gledališča Enzo D’Antona.

V imenu Občine Trst je navzoče pozdravil odbornik za socialo Massimo Tognolli, sicer tudi zvest obiskovalec Miele. »Vključevanje se tiče vseh nas,« je dejal in pohvalil gledališče na mestnem nabrežju, ki je postalo pravcato stičišče socialnih sredin. Pestro gledališko sezono pa je predstavil umetniški vodja Massimo Navone. Tudi v novi sezoni bo Miela nudila zdravo kombinacijo uveljavljenih odrskih mojstrov in mladih igralcev. Generacijske izmenjave, je dejal, spadajo nenazadnje v Mielin DNK.

Navone je izpostavil dve večji novosti letošnjega programa. Prva je niz L’arte ac/cade a teatro (dobesedno, umetnost se dogaja v gledališču), ki ga je Navone opisal kot »kontaminacije med umetnostjo in gledališčem«. Ta bo dejansko odprl letošnjo sezono, saj se bo pričel že jutri. Protagonistka niza bo mlada umetnica in ustvarjalka Greta Fila, ki bo publiki v četrtek postregla z »alhimijsko« predstavo 77. V nadaljevanju bo Miela poskrbela za poklone mnogim likom, ki so zaznamovali kulturno dogajanje na osi med Trstom, Gorico in Dunajem. Na sporedu bodo predstave o Luigiju Spazzapanu, Gillu Dorflesu, Adolfu Loosu, Leonor Fini, Vitu Timmlu ter predstava Marka Sosiča o Zoranu Mušiču. Podroben spored in informacije o cenah kart so na voljo na spletni strani Miele.

Druga velika novost letošnje sezone je niz Mieladanza, ki bo v začetku oktobra na gledališki oder ponesel plesne predstave. 3. oktobra bo na sporedu En Avant! 5, sad domišljije mladih koreografov in plesalcev. 4. in 5. oktobra pa bo sledil Appunti dall’oceano, plesna uprizoritev dnevniških zapisov, ki so nastali med plovbo na 36-metrski jadrnici Infinity Expedition.

Vse podrobnosti bogatega programa so na voljo na spletni strani miela.it.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.