V Ulici Bonomea avtomobil pristal na strehi

V Ulici Bonomea je okrog 14.30 90-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v obcestni zid, pri čemer ga je odbilo in je pristal na strehi. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili še gasilci, ki so zavarovali območje in so odstranili posledice nesreče ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Ulico Bonomea so nekaj časa zaprli za promet.