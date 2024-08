V zadnjem mesecu aretirali več tihotapcev migrantov

Policisti in karabinjerji so med 8. julijem in 10. avgustom na obmejnem območju, med drugim v Prebenegu, na Colu, v Krogljah, na Krmenki, pri Socerbu in v Bazovici skupno aretirali 14 ljudi, državljanov Turčije, Ukrajine, Gruzije, Moldavije in Kosova, ki so nezakonito prepeljali čez državno mejo več migrantov, med njimi tudi manjše otroke. Štiri osebe so ovadili tudi drugih kaznivih dejanj, med drugim zaradi preprodaje ukradenega blaga in posesti z namenom razpečevanja mamil. Zasegli so več vozil.