»Zahvala občanov je zame največje priznanje«

Posluh za potrebe občank in občanov je za miljskega župana Paola Polidorija na prvem mestu. Ne glede na to, ali gre za postavitev table, popravilo razbitega jaška ali snago na cestah, je prepričan, da je rešil nešteto težav in v kratkem času, seveda s pomočjo odbornikov in sodelavcev. »Zahvala občanov pa je zame največje priznanje.«

V letu 2024 si je miljski odbor postavil velike cilje in jih po besedah župana dosegel. Občina ima v svoji lasti več nepremičnin, ki so dalj časa bile zapuščene ali potrebne temeljite prenove. Med temi so nekdanja bencinska črpalka, ki jo zdaj uporablja Rdeči križ, bivša ribarnica, danes odprta za javnost, poslopje Caliterna, kjer nudijo pomoč občanom pri sprejemanju digitalizacije občinskih storitev, kavarna in dvorana gledališča Verdi ter dvorana Negris in druge. Pa še nekdanja lekarna v Žavljah, kjer ima danes pediater ordinacijo.

Številna so infrastrukturna dela, ki so se začela v letu 2024, na primer prenova Ulice Serbatoio in krožišča ob vhodu v mesto. Cesta za Lazaret pa je ponovno odprta in prevozna po jesenskem razdejanju. Kmalu bo prišel čas za novo javno razsvetljavo, je napovedal župan, ki se je spomnil številnih obvez iz leta 2023, ko so določili, da bodo bolj strogi zlasti do vandalov, ki mažejo javne stene. Še naprej si prizadevajo za ureditev novih infrastruktur pri Orehu. Za središče mesta pa je občina nakupila pregrade proti plimi.

Marsikaj je še nerešenega, »rekel pa bi, da ne obstajajo vprašanja, ki se jih ne da rešiti v naslednjih letih,» je povedal Polidori. »Projektov, ki bi jih morali zaključiti do konca 2024, ni bilo, se pa razvijajo pomembni projekti, na primer obnova policijskega kopališča in nov dom za ostarele.«

Dela je veliko, a tudi miljska občina, podobno kot druge manjše občine na Tržaškem, nima dovolj osebja. »Stanje je sicer sprejemljivo: imeli smo razpise za kategoriji C in D, a na miljski kader so, kot na kader v drugih občinah, vplivali deželni razpisi oziroma mobilnost osebja. Obenem bi si upal trditi, da mladi ne cenijo zaposlovanja v javnem sektorju, ki pa ponuja številne možnosti profesionalne rasti.«

