Kino Soča bo obiskal kraje od Bovca do Prebenega

Potujoči Kino Soča - Isonzo Cinema, ki ga vodi Kinoatelje, je v četrtek in petek pričel utirati svojo strugo s prvo postojanko na Letnem kinu v domu Andreja Budala Štandrežu.

»Zelo smo veseli, da smo začeli prav v Štandrežu v sodelovanju s Kulturnim društvom Oton Župančič, kjer je naša tradicionalna postojanka. Zvrstile se bodo številne lokacije, konec junija denimo gostujemo v Špetru v letnem kinu Belvedere, prvič pa bomo filme pod milim nebom gledali tudi v Prebenegu. Program lahko spremljate na naši spletni strani,« je v Štandrežu povedala vodja potujočega kina Mateja Zorn.

Predvajali filme z meje

Na četrtkovem večeru je uvodoma navzoče nagovorila predsednica kulturnega društva Oton Župančič Nataša Paulin. Še posebej se je spomnila dolgoletnega predsednika Kinoateljeja Aleša Doktoriča, ki so se mu poklonili z izborom filmov o meji. Pri nekaterih izmed njih je Doktorič sodeloval kot producent. »Aleš je bil izredno nadarjen, sposoben je bil povezovanja in razmišljanja. Ko sva skupaj delala na Glasbeni matici, je zelo pripomogel k temu, da so bili naši programi sodobni in privlačni,« se je Doktoriča spomnila Nataša Paulin.

Predvajanja se je udeležil tudi prof. Dario Frandolič iz Doberdoba, sicer avtor filma Beauiful Kreplje. Med drugim je povedal, da je scenarij filma, ki ga je razvijal skupaj z igralcema, pravzaprav izhajal iz teksta Ernesta Hemingwaya, ki mu gre velika zahvala za navdih. Navzoč je bil tudi Giulio De Paolis, avtor svežega kratkega dokumentarnega filma (Ne)vidni zidovi, ki je to pomlad začel svojo pot po festivalih.

Drugi večer je uvedel kratki film Moji Materi Gregorja Božiča, ki mu je sledil celovečerni dokumentarni film Melania, prvič prikazan z italijanskimi podnapisi. Občinstvu sta o filmu spregovorila producentka Tanja Gruden in režiser Jurij Gruden. »Ponavadi ne delam filmov o znanih osebnostih,» je poudaril tržaški režiser. »Na filmskem festivalu v Trstu pa me je nekdo vprašal, zakaj nismo raje v Sevnici kot v Trstu. Naslednji dan sva se s Tanjo odpravila v Sevnico. Tako se je začelo.«

O njej niso smeli govoriti

Tanja Gruden je pristavila, da sta v Sevnici pridobila veliko prijateljev. »Sevničani se ne odprejo zlahka, varujejo svojo zasebnost, potem pa se odprejo in so kot poezija. Morda nekaj tega skriva tudi Melania.« Jurij in Tanja Gruden sta povedala tudi, da so bili nekateri zaradi nepriljubljenosti Trumpa v Evropi zadržani do tega, da bi za njun film govorili o Melaniji Trump, nekateri so imeli celo prepoved govoriti o njej. »Slovenci smo precej drugačni od Italijanov. Melania bi v Italiji postala kot Maradona, kovali bi jo v zvezde, ne glede na to, ali bi se ona odzivala ali ne,« je živahno razpravo sklenil režiser.

Potujoči Kino Soča - Isonzo Cinema je del projekta Go Green Cinema, ki nagovarja širšo čezmejno javnost, lokalne prebivalce, naključne tuje obiskovalce in udeležence programov Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Nastaja s podporo Evropske unije iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.