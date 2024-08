Mladi iz štirih držav pletli vezi skozi umetnost

V Gorici se bo danes zaključila 52. mednarodna ustvarjalna kolonija mladih v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih društev.

Kolonija, katere pobudnica je Osnovna šola Vuzenica, poteka enkrat letno izmenično v Sloveniji ali drugih državah, kjer so naseljene slovenske manjšine (v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem). Tokrat se je 22 otrok od nedelje, 18. avgusta, do današnjega dne mudilo na kmetiji Silicanum v družbi treh spremljevalk in dveh mentoric. Namen organizatorjev dogodka je, da se poleg umetnosti v vseh oblikah na delavnicah prepletajo tudi prijateljstvo, kulturna in jezikovna izmenjava ter zabava, zato so za letošnjo ustvarjalno kolonijo izbrali naslov in temo Spletanje vezi.

Mentorici letošnje kolonije sta bili ilustratorka Irina Goruppi in Taddea Druscovich, samozaposlena na področju kulture za grafiko in performans. V duhu spletanja vezi sta sodelujoče seznanili z različnimi zanimivimi tehnikami, ki so jih nato združili v končni izdelek, ročno izdelano knjižico. Udeleženci so najprej ustvarili svoje zvezke tako, da so zašili skupaj strani, nato pa so oblikovali še platnice s tehniko cianotipije. To staro tehniko reproduciranja podob so že v 19. stoletju uporabljali za fotokopiranje čipkastih vzorcev, ki so jih lahko prenašali iz vasi v vas in tako tkali vezi med ljudmi ter med preteklostjo in sedanjostjo. Poleg zvezkov so udeleženci z isto tehniko oblikovali še knjižne kazalke, pri ustvarjanju žigov s svojimi začetnicami pa so spoznali tudi linorez. Mentorici sta povedali, da je njun cilj bil ta, da se otroci čim bolj povežejo: »Da se čim več premešajo, da čim več govorijo med seboj v slovenščini in da se naučijo tudi kakšne nove besede. In da vizualno komunicirajo, ker vizualno lahko komuniciramo v vseh jezikih. Skupni jezik, ki ga vsi lahko razberemo, je vizualni jezik.«

Poleg delavnic igre in ples

Poleg delavnic so udeleženci pletli vezi tudi med jutranjimi igrami in plesi, ki so bili namenjeni vzpostavljanju fizičnega stika, lahko pa so se tudi sprostili v bazenu. V torek so si v palači Attems Petzenstein ogledali razstavo o modi in dizajnu v Italiji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, po ogledu razstave so obiskali tudi Feiglovo knjižnico v Trgovskem domu. Mladi ustvarjalci so bili najbolj navdušeni nad pridobljenim znanjem, veseli pa so bili tudi novih prijateljstev.

»Najbolj mi je všeč to, da bom na koncu kolonije imela svojo knjižico, ki sem jo sama izdelala,« je povedala Marta iz Gabrji, Maja iz Vuzenice pa je dodala: »Spletla sem nova prijateljstva, veliko novega sem se naučila in sem zelo uživala. Lokacija je zelo lepa in velika, tako da je res užitek.«

Kolonija se bo zaključila danes ob 15. uri z razstavo ustvarjenih izdelkov in kratkim plesnim performansom, ki ga bo na violini spremljal eden izmed udeležencev kolonije.