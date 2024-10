Ob stotem rojstnem dnevu počastili kleno Števerjanko

V domu za starejše občane Sv. Justa so danes, 3. oktobra, počastili kleno Števerjanko: sto let je dopolnila Danica Dornik. Ob rojstnem dnevu sta jo obiskala števerjanski župan Marjan Drufovka in podžupanja Martina Valentincic. Voščili sta ji seveda tudi njuni hčerki Klara in Divna skupaj z ostalimi sorodniki. Jubilantka je celo življenje preživela na Križišču, od julija lani je nastanjena v goriškem domu za starejše občane. V preteklosti je bila raznašalka našega časopisa, tako da ji ob visokem življenjskem jubileju čestitamo vsi na Primorskem dnevniku.