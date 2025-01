Občina Tržič stavi na razkošni center za dobro počutje

Pred poletjem se bo zraven rimskih term v Ulici Timavo v tržiški industrijski coni začela gradnja novega centra za dobro počutje. Gradbena dela se bodo zaključila oktobra 2026. Naložba je skupno vredna 6,5 milijona evrov. Načrt za novi center za dobro počutje so včeraj predstavili na tržiški občini, kjer je navzoče nagovorila občinska odbornica in evropska poslanka Anna Cisint.

Napovedala je, da bo nov center za dobro počutje razpolagal s pokritim bazenom, ki bo meril 140 kvadratnih metrov in ne bo namenjen plavanju, ter zunanjim bazenom, ki bo meril 45 kvadratnih metrov. Obiskovalci bodo imeli na voljo tudi savne in kar petnajst metrov dolgo masažno kad, Kneippova pot in prostor za počitek. Anna Cisint je pojasnila, da so osnutek načrta vložili na deželi že leta 2021 in zatem pridobili potrebna finančna sredstva. V nadaljevanju postopka so morali rešiti kar nekaj vozlov, vezanih na preverjanja arheološke, geološke in okoljske narave, ki so skupno stala preko pol milijona evrov.

Nekdanja tržiška županja opozarja, da bo med glavnimi aduti novega centra za dobro počutje termalna voda, ki jo bodo črpali iz druge vrtine (prvo uporabljajo za sanitarno vodo) in za katero so pri pristojnih ustanovah že preverili, da odgovarja vsem higiensko-zdravstvenim predpisom.