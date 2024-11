Odkrivali pomen stekla in njegove reciklaže

»Govori z nami, povedali ti bomo, da te so naše ideje. Govori z nami, to naša je resničnost, niso le fantazije,« tako se glasi del refrena pesmi, ki je nastala izpod peresa učencev osnovne šole Otona Župančiča iz Gorice in osnovne šole Edmonda De Amicisa iz Štarancana v sklopu projekta Vetro, cultura sconfinata / Steklo, brezmejna kultura. Pesem so zapeli tudi na istoimenski predstavi, ki je potekala v torek zvečer v Kulturnem domu v Gorici. Navdušena publika je po nastopu osnovnošolcev zahtevala bis.

Projekt, katerega namen je bil otroke na zabaven način poučiti o pomembnosti stekla in o njegovi pravilni reciklaži, je sad sodelovanja podjetja za okoljske storitve Isontina Ambiente in Konzorcija za predelavo stekla CoReVe. V okviru tega projekta so že namestili nove zabojnike za steklo, ki so opremljeni s trijezičnimi napisi, in okrasili avtobuse, prav tako večjezično. Del projekta je predvideval tudi dejavnosti na zgoraj omenjenih osnovnih šolah. Delavnico, ki se je začela maja in je predvidevala eno oz. dve uri na teden, je vodil strokovnjak Alberto Corredig. »Učencem je spregovoril o steklu in o reciklaži stekla, o tem, kaj lahko in česa ne smemo vreči v zabojnike za steklo,«je razložila vodja šole Župančič, učiteljica Anna Roversi.

