Ploščad v Ljudskem vrtu v Gorici bo nosila ime Dimitrija Volcica

Prenovljeno ploščad ob Gyulaijevem vodometu v Ljudskem vrtu na Verdijevem korzu bodo poimenovali po nekdanjem novinarju, senatorju in evropskem poslancu Dimitriju Volcicu. Tablo v njegov spomin bodo odkrili v sredo 29. januarja, ob 11. uri, sicer še pred formalnim zaključkom postopka o poimenovanju, ki je stekel na občini.

»Zamisel o poimenovanju se je porodila ob izdaji posthumenega dela Dimitrija Volcica A cavallo del muro, ki sva ga uredila skupaj s Paolom Possamaiem, medtem ko so pri njegovem nastajanju sodelovali Romano Prodi, Jaš Gawronski in Walter Veltroni,« pojasnjuje Livio Semolič in dodaja:»Na vsaki predstavitvi knjige in še zlasti na goriškem srečanju, na katerem sta bila prisotna tudi Romano Prodi in goriški župan Rodolfo Ziberna, sva s Possamajem opozorila na potrebo, da se Gorica oddolži svojemu doslej edinemu evropskemu poslancu, ki se je uveljavil na mednarodni sceni tudi kot novinar, s poimenovanjem dvorane oz. kraja v mestu. Po takratni predstavitvi knjige sva se z županom poglobila v zadevo in na dan je prišla zamisel, da bi mu posvetili ravnokar obnovljeno ploščad v Ljudskem vrtu.« Že Ziberna je svojčas razložil, da je izbira kraja posrečena, ker je Volcic dolga leta stanoval ravno ob Ljudskem vrtu.

»Župan je podprl zamisel, da se postavi dvojezična tabla in da se hkrati sproži formalni postopek, ki je potreben v primeru tovrstnih poimenovanj,« razlaga Semolič, po katerem je postopek v teku, medtem ko bodo za postavitev table poskrbeli že konec meseca. »S poimenovanjem ploščadi se bo naše mesto še tesneje povezalo z Volcicem, ki je bil na Gorico družinsko in tudi osebno zelo navezan. Ravno v Gorici je preživel zadnjih dvajset let svojega življenja,« poudarja Livio Semolič. Ob ploščadi, ki bo poimenovana po Volcicu, stoji kip Simona Gregorčiča, ki gleda proti Trgovskemu domu. Le nekaj metrov pred palačo je v Ljudskem vrtu še kip Maxa Fabianija.

Rupel, Gawronski, Antonione

V sredo, 29. januarja, ob 11.30 bo odkritju table sledilo javno srečanje o perspektivah Evropske unije. V Trgovskem domu bodo spregovorili nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel, nekdanji evropski poslanec in senator Jaš Gawronski ter nekdanji predsednik FJK in podsekretar na italijanskem zunanjem ministrstvu Roberto Antonione.