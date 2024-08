Rešili starejšo gospo, ki je padla z balkona

Malo po poldne danes je goriško poveljstvo gasilcev prejelo klic od deželne centrale za klice v sili, ki jih je obveščala o ženski, ki je padla z balkona. Gasilsko poveljstvo je k stanovanjskemu bloku v Škocjanu ob Soči poslala ekipo gasilcev iz Tržiča. Starejša gospa je po padcu obtičala na okenski polici stanovanja v drugem nadstropju stanovanjskega objekta in je bila v veliki nevarnosti.

Gasilci so se povzpeli do gospe s pomočjo lestve, nakar so jo s tehnikami gorskega reševanja in pomočjo vrvi spustili do tal. Tam so jo pričakali reševalci, ki so jo prepeljali v tržiško bolnišnico.