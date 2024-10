Sedemdeset let star vinograd jim je zagotovil priznanje

Na kmetiji Draga družine Miklus v Ščednem so v svojo bogato zbirko nagrad dodali še eno priznanje. Revija Gambero rosso je v svojem vodniku za leto 2025 njihovo žlahtno kapljico vključila med petdeset najboljših »redkih« vin v Italiji (Vini rari), pri čemer velja opozoriti, da je komisija pokusila kar 25.012 različnih vzorcev. Priznanje so si prislužili za tokaj Friulano Miklus 2019.

»Gre za macerirani tokaj iz grozdja iz vinograda, ki ga je moj nono Franc posadil pred sedemdesetimi leti in ga od takrat naprej naša družina skrbno neguje,« pravi Mitja Miklus, po katerem se je njegova družina začela ukvarjati z vinogradništvom leta 1908. V takratno ročno posaditev trt so vložili kar nekaj truda, a kaj, ko je naše kraje le nekaj let kasneje zajela prva svetovna vojna, tako da je bil vinograd povsem uničen. Spet si je bilo treba zavihati rokave in začeti znova.