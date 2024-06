V soboto bodo zaživele čezmejne medsoseske igre GO! Games

Od vlečenja vrvi do briškole, od vodnih iger do lova na zaklad in končne, odločilne igre: vse je že pripravljeno za GO! Games, čezmejne medsosedske igre, ki bodo v soboto, 15. junija, popoldne od 14.30 preplavile goriško mestno središče in katerih glavna lokacija bo park Baiamonti. Zabava, kultura in medsebojno spoznavanje bodo sestavine dogodka v duhu GO! 2025: to, kar so bile še pred nekaj leti mestne medsosedske igre, bo ponovno zaživelo v posodobljeni podobi. Po novem bodo sodelovale tudi mestne četrti Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter- Vrtojba. Več kot 300 udeležencev, starih od 16 do več kot 80 let, bo tekmovalo v 13 ekipah, in sicer Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Šempeter-Vrtojba, Ločnik, Podturn-Sv. Ana, Pevma-Štmaver-Oslavje, Podgora, Madonnina, Štandrež, Center, Stražce-Sveta gora-Placuta in EZTS GO (čezmejna ekipa z zaposlenimi).

Prireditev je zasnovala in organizirala Občina Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter-Vrtojba in EZTS GO. Pomembno podporo, tudi finančno, so organizatorji našli pri banki Cassa Rurale FVG in podjetju Goriziana Caffè. EZTS GO je za 13 ekip izdelal različne majice, vsako v drugi barvi. Organizatorji se nadejajo, da bo udeležba s strani občanov kar se da množična. Ob koncu dogodka bo vsem udeležencem na voljo topel obrok, ki ga bodo pripravili člani združenja alpincev ANA iz Gorice.

Ob 14.30 se bodo ekipe srečale na Travniku, nato pa bodo v dolgem in pisanem sprevodu prispele v park Baiamonti. Ob 15.30 je predvideno uradno odprtje prireditve, ko bodo trije župani simbolno pokosili travo. Ob 15.45 se bo začel lov na zaklad, ki bo tekmovalce popeljal k odkrivanju posebnosti čezmejnega ozemlja. Peš ali s kolesom se bodo na sedemkilometrski poti ustavili na glavnih zgodovinskih točkah treh občin in odgovarjali na vprašanja, ki so bila pripravljena s pomembnim raziskovalnim prispevkom krajevnega združenja Borgo San Rocco. Ob 16. uri bo sledil začetek drugih preizkušenj. Podelitev nagrad je na sporedu ob 19.30.

Včeraj zvečer se je v parku Baiamonti zbralo nekaj predstavnikov ekip. Prejeli so majice in dorekli zadnje podrobnosti. Za operativno plat dogodka je poskrbela zveza društev iz Ločnika v sodelovanju z drugimi soseskami. Zainteresirani za tekmovanje v različnih panogah imajo še čas: pridružijo se lahko eni od prijavljenih ekip tako, da se obrnejo na predstavnike sosedskih zvez.