Za večjo privlačnost grajskega naselja še 1.700.000 evrov

Iz sklada Borghi prihajajo za mala in srednja podjetja dodatna sredstva za kulturno, socialno in ekonomsko regeneracijo grajskega naselja. Podjetja se lahko prijavijo na razpis Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello, crocevia di popoli e di culture (Tisoč let zgodovine v središču Evrope: grajsko naselje, krožišče narodov in kultur) in predstavijo projekt za ponovno poživitev območja grajskega naselja z vzpostavitvijo novih storitev na področju kulture, turizma, trgovine, obrti in kmetijsko-živilske industrije.

Na razpis, ki so ga prestavili včeraj v prostorih goriške občine in je objavljen na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine, se podjetja lahko prijavijo od ponedeljka, 1. julija, od 10. ure in najkasneje do srede, 31. julija do 16. ure preko deželnega spletnega portala Iol (Istanze online). Na voljo je 1.705.939,53 evrov, posameznim projektom pa bodo dodelili največ 300.000 evrov.

Sredstva iz sklada Borghi črpajo iz državnega Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR), projekt Mille anni di storia al centro dell’Europa podpirajo Evropska unija, italijansko ministrstvo za kulturo, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Gorica.

Podrobnosti razpisa sta razkrila odgovorna za razpis Giulia Degano in direktor deželne službe za kulturne dejavnosti Fabrizio Spadotto. Navzoča sta bila tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, generalna tajnica goriške občine Maria Grazia De Rosa in občinski odbornik za turizem Luca Cagliari.

Z razpisom si prizadevajo za ponovni zagon širšega predela starega mestnega jedra. Cilja sta ustvariti priložnost za zaposlovanje in povečanje privlačnosti grajskega naselja in bližnje okolice. Vsako podjetje se lahko prijavi na razpis z enim samim projektom, ki naj bo trajal največ 12 mesecev. Vsi projekti pa se morajo do 28. februarja 2026 zaključiti.

Do 27. julija bodo lahko podjetja naslovila svoja vprašanja v zvezi s predstavitvijo projekta na elektronski naslov cultura@certregione.fvg.it.